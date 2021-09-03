Зеленский лжет не только собственным гражданам, но и транслирует свою ложь зарубежной научной общественности, не задумываясь о том, насколько смешно это выглядит и какой ущерб наносит имиджу нашей страны. В ходе выступления в Стэнфордском университете Президент Владимир Зеленский заверил, что в Украине настолько сильное, свободное и демократическое гражданское общество, что появление "дракона" в виде авторитарного режима в стране попросту невозможно.

Очевидно, что вся политика украинской власти направлена сегодня на уничтожение демократии, независимости судебной власти, оппозиции противозаконными, антиконституционными способами, причем это уничтожение осуществляется цинично и открыто. Вызывают возмущение чудовищный цинизм и лживость Президента Зеленского, единственной целью деятельности которого является построение в Украине того самого авторитарного режима, возможность появления которого он так рьяно отрицает, и превращение себя в этакого «дракона».

Возможно, это определение льстит Зеленскому, но «драконом» ему действительно не быть. Потому что он и его власть являются скорее раковой опухолью, живущей на теле Украины и использующей самые грязные, отвратительные методы для стремительного распространения и высасывания соков из нашей страны. Властью, существующей за счет уничтожения Конституции и свобод ‒ всего того, что составляет основу украинского государства.

Не очень понятно также, о каком сильном гражданском обществе в Украине ведет речь Зеленский. То ли о журналистах телеканалов, которых за их гражданскую позицию власть лишает права заниматься профессиональной деятельностью и выбрасывает на улицу, вынуждая искать работу. То ли о политиках и экспертах, которых по откровенно сфальсифицированным уголовным делам лишают свободы. То ли об общественных деятелях, которым действующие по указке власти национал-радикалы устроили открытый террор, подвергая травле и избиениям и не неся за это никакой ответственности.

На фоне неопровержимых фактов развернувшихся в Украине репрессий, внесудебного уничтожения оппозиции, свободы слова и попрания норм Конституции попытки украинского Президента убедить мировое сообщество в собственной прогрессивности и приверженности принципам демократии не просто возмутительны, а глупы. А стремление завуалировать творящееся в стране беззаконие некими литературными аллюзиями, подменить ими реальные и широко известные факты – это признак крайнего непрофессионализма и откровенная демонстрация неуважения к аудитории представителей одного из наиболее известных в мире вузов.

Хотим напомнить, что накануне визита Владимира Зеленского в США президент Freedom House Майкл Абрамовиц направил Президенту США Джо Байдену письмо, в котором выразил тревогу относительно практики внесудебных расправ над украинскими СМИ. Ранее обеспокоенность ситуацией со свободой слова в Украине после прекращения вещания целого ряда независимых телеканалов выразило Управление верховного комиссара ООН по правам человека. В заявлении Мониторинговой миссии ООН по правам человека прямо указывается, что прекращение вещания телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK повлияет на свободу выражения мнений в Украине и что государство, напротив, обязано защищать и обеспечивать право на свободу выражения мнений, включая право искать, получать и передавать разнообразную информацию и идеи.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет: вышеупомянутый спич Зеленского, прозвучавший в уважаемом учебном заведении, является настолько очевидной и откровенной ложью, что никогда не послужит оправданием его антиконституционной политики. Напротив, это заявление станет для мирового сообщества демонстрацией крайнего цинизма, непрофессионализма и ограниченности Президента Зеленского, который пытается вешать лапшу на уши незаангажированной, мыслящей молодежи, ученым и студентам.

Причем эти попытки подменить научную дискуссию оголтелой пропагандой со стороны украинской власти носят системный характер. В мае этого года университет Дублина уже обвинял посольства Украины и Грузии в Ирландии в попытке повлиять на содержимое курса по геополитике Кавказа и Украины. Тогда в вузе были шокированы полученным от диппредставительств письмом с указанием цензурировать преподавателей и спикеров университета, а украинскому посольству в Ирландии пришлось еще долго оправдываться за свой «дипломатический» жест.

Уверены, что и в этот раз власть Зеленского, успевшая привыкнуть к административным методам давления, получит звонкую пощечину от свободолюбивого, независимого, высокоинтеллектуального университетского сообщества. После которой против иностранных студентов и преподавателей Данилову останется разве что вводить санкции. Ведь это единственное, что умеет делать нынешняя украинская власть.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" осуждает антиконституционные и преступные методы уничтожения свободы слова, борьбы с оппозицией и преследования инакомыслящих, которые открыто и систематически практикуют Зеленский и его окружение, идя по пути узурпации власти. Уверены, что диктаторские методы Зеленского получат самую жесткую и объективную оценку в научном сообществе, которое хорошо знает, чем заканчивают подобные режимы.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь"