Гурт "Абба" здійснить "галографічні гастролі" у травні [ Редактировать ]
Уперше за 40 років. Легендарний шведський гурт "Абба" представив дві нові пісні.
Одна з них супроводжується відеокліпом зі старими кадрами виступів "Абби". Решту - 8 композицій з нового альбому, представлять 5 листопада. А у травні розпочнуться "голографічні гастролі" гурту.
Передбачається, що віртуальні зображення знаменитої четвірки "виступатимуть" у супроводі десятка музикантів.
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Одна з них супроводжується відеокліпом зі старими кадрами виступів "АББИ". Решту - 8 композицій з нового альбому, представлять п'ятого листопада. А у травні розпочнуться "голографічні гастролі" гурту.
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