Рідкість на фронті: ООС не зафіксували жодного обстрілу [ Редактировать ]
На Донбасі сьогодні - тиша. У штабі ООС не зафіксували жодного ворожого обстрілу. Тож поки бойовики не стріляли, наші військові змогли розмінувати понад два гектари території. Але такий спокійний день на фронті - велика рідкість. Про наслідки останніх атак - наш воєнкор Ігор Левенок.
Ігор Левенок, кореспондент:
Це місце, де розірвалася міна, а за моєю спиною - вже хати. Там лиш за півкілометра село, утім ворога це ніколи не стримувало…
Наслідки мінометного обстрілу, який днями відбувся на Луганщині. Це околиці села Троїцького..
Військовий:
Ось тут був приход вісімдесят другої міни, ось і осколки є…
Армійці кажуть, передова тут гуркоче щодня, але тоді зав'язалося справжнє бойовище.
Леонід, військовослужбовець Збройних сил України:
Вони зав'язали бій із сусідами, підпалили їх і почали насипати їм нормально, не давали висунутися і не давали тушити пожежу. Прийшлося їх вогонь переключити на себе, щоб хлопці там змогли привести бодай позиції в порядок. В принципі, вогонь переключили. Перший день і ніч закінчилися, все нормально, тихо було, спокійно було під ранок, вдень теж. А під вечір вже на другий день вони на нас націлилися.
Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:
Получается, они подошли на 250 метров и начали забрасывать нас вогами вот с кустов. Потом с таких вот отработали по нам. Ну пулемёты и автоматы, и минами нас забросали…
Українські солдати відповіли вогнем на вогонь. І тільки так ворога змусили замовкнути.
Олег, військовослужбовець Збройних сил України:
Обов'язково треба давати відсіч, потому шо наші хлопці просто гинуть, а ми "наблюдайте", "слідкуйте" і "вогонь не відкривати". Ну от гарну відсіч дали - і вже сюди вони більше не лізуть, не стріляють і вже трішки бояться.
Втрати були з обох боків. Та армійці кажуть, вони покарали ворога грамотно. І по мирним населених пунктах не стріляли, на відміну від супротивника.
Леонід, військовослужбовець Збройних сил України:
В них по ітогу двох днів один трьохсотий, а один контужений, це на перший день, а на другий день також один трьохсотий у них був. Що сусіди, що ми відповідь у розсипну не давали. Все було скоректовано, прицільно, скажем так, з економією боєприпасів.
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