Зустріч Зеленського і гендиректора Apple: говорили про локалізацію бренду в Україну [ Редактировать ]
Перепис населення по-американськи, будівництво датацентру для сервісів ICLOUD та україномовна Siri. Володимир Зеленський сьогодні в Каліфорнії. І там зустрівся з гендиректором Apple Тімом Куком. Говорити було про що.
Чим хвалилася українська делегація? І який досвід світового гіганта нам би не завадив? Дмитро Анопченко про все докладніше.
Якщо вже будеш у Сан-Франциско - треба обов'язково побачити штаб-квартиру Apple - часто радять туристам. І будівля унікальна, і Apple-store - найкращий у Штатах, якщо не у світі. Але президент тут - не турист, його перебування у Санфрані починається із ранкової зустрічі із першої особою компанії, Тімом Куком. Про що говорили - нам розповів головний дипломат країни, Дмитро Кулеба.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:
Поговорили про декілька речей. Перша - це залучення додаткових інвестицій Apple в Україну, друга - локалізація продуктів Apple для України, зокрема така річ для всіх зрозуміла, як перехід Siri на українську мову.
Далі - Стенфорд, один із найкращих університетів Америки. Майкл Макфол (в минулому - найближчий радник Барака Обами щодо Росії) організував для Президента публічну лекцію. Саме тут, у Стенфорді, Стів Джобс колись звертався до випускників із промовою, яка на десятиліття стала зразком для публічних виступів.
Виступати після Джобса - справа невдячна, із щирістю та силою тих його слів мало хто із сильних світу цього може зрівнятися. Зеленський спробував "взяти" іншим - інтересом до України, а він (після його зустрічі із Байденом) і справді великий.
Присутні питали про реформи, про ставлення президента до ідеї дозволити друге громадянство, щоб американські українці, не втрачаючи свій паспорт, могли ще один отримати. Але Зеленський каже - проблема тут в тому, що Росія роздає своє громадянство на Донбасі і в Криму…
Володимир Зеленський, президент України:
Законодавство щодо подвійного громадянства не може бути універсальним. Ось про що я. Підхід до кожної громади і до кожної країни - окремо.
На деякі питання не зрозуміло як і відповісти, щоб витримати нейтралітет у вічній боротьбі республіканців із демократами…
А яка влада в Білому домі Вам подобається найбільше?
Довелося віджартовуватися.
Володимир Зеленський, президент України:
Дякую Вам. Хороше питання. Але не впевнений, що ви отримаєте на нього хорошу відповідь…
Так само президент перейшов на російську, коли із зали у наступному запитанні згадали п'єсу Шварца "Вбити Дракона", де герой, який перемагав зло, ставав таким же злом. Спитали, як Зеленський для себе цього уникає…
Володимир Зеленський, президент України:
Что касается "Убить дракона", то я - президент Украины всего два года. А вот у ваших знакомых ситуация намного сложнее. Чтобы кто себе не придумывал, украинское гражданское общество настолько сильное, настолько свободное и демократичное, что дракону появиться в Украине невозможно - крылья обрежут.
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Президент Володимир Зеленський зустрівся з гендиректором Apple. Про що говорив глава держави із першими особами компанії? І якими були теми його Стенфордської лекції?
Якщо вже будеш у Сан-Франциско, треба обов'язково побачити штаб-квартиру Apple - часто радять туристам. І будівля унікальна, і Apple-store - найкращий у штатах, якщо не у світі.
Тож що окрім заяв від Джо Байдена про підтримку та стратегічне партнерство наші політики привезуть додому?
Там український президент побачив, як тренуються каліфорнійські нацгвардійці.
Федеральне управління цивільної авіації США розпочало розслідування недавнього інциденту, коли під час польоту Бренсона корабель змінив курс.