Новий і потенційно небезпечний. Південно-Африканська Республіка повідомляє про поширення нового мутованого варіанту коронавірусу. Випадки зараження вже зафіксували за межами країни. Наскільки небезпечним може бути цей штам? І чому ВООЗ попереджає європейські країни про важку осінь? Дізнаємося від Тетяни Логунової.

Вперше цей варіант ковіду в ПАР виявили ще на початку травня. Нині ж випадки зараження штамом реєструють на всій території країни, а також у Великій Британії, Швейцарії, Китаї, Новій Зеландії та Демократичній Республіці Конго. Науковці вважають цей варіант "потенційно небезпечним". Через велику кількість мутацій - їх 59!

Річард Лессельс, інфекціоніст:

Ми ще не розуміємо, яку загрозу несе цей варіант ковіду. Але нас непокоїть комбінація мутацій. Це ті самі зміни, які ми бачили в інших небезпечних штамах - "альфа", "бета" і "гама".

Наразі вчені вивчають властивості нового штаму. Щоб зрозуміти його вірулентність та стійкість до наявних вакцин.

Річард Лессельс, інфекціоніст:

Поява нових штамів знову нагадує нам, що пандемія не скінчилася. Коли ми виходимо з чергової хвилі, нам хочеться думати, що вона була останньою чи, принаймні, найгіршою. Але вірус і досі змінюється, він знаходить шляхи, як заражати людей. Тож ми повинні зробити усе можливе, щоб загальмувати його поширення.

Як це зробити - знають у ВООЗ. Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я уважно стежать за поширенням нової варіації ковіду. І закликають заможні держави поділитися вакцинами з біднішими. Мовляв, тільки масова і рівномірна імунізація населення планети може запобігти появі нових мутованих штамів.

Не зволікати зі щепленнями - у ВООЗ закликають і жителів тих країн, де вакцини достатньо. Йдеться, зокрема, про Європу. У низці європейських держав крива нових заражень знову пішла вгору. І з приходом осені - ця тенденція тільки посилиться.

Причин, на думку експертів ВООЗ, декілька. Це висока заразність домінантного дельта-варіанту коронавірусу, послаблення карантинних обмежень і вакцинний скептицизм.

Ганс Клюге, регіональний директор ВООЗ у Європі:

Вакцинація - це не тільки право, а й відповідальність. Нас дуже непокоїть уповільнення темпів вакцинації в регіоні. Скептицизм і заперечення науки не дозволяють нам стабілізувати цю кризу.

Прогнози тривожні. За даними ВООЗ, до кінця року жертвами ковіду в Європі можуть стати більше ніж 200 тисяч людей.