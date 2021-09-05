В результате стрельбы в Вашингтоне погибли три человека, еще трое получили ранения, сообщает столичная полиция.

Стрельба произошла 4 сентября на северо-западе американской столицы. По данным полицейских, неизвестные вышли из автомобиля и открыли стрельбу по людям, находившимся на улице, после чего скрылись.

Полиция ищет черную машину Honda Accord, на которой, вероятно, передвигались стрелки.

Власти объявили вознаграждение в размере 75 тыс. долларов за помощь в задержании подозреваемых.

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