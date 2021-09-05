Сам же Трухін довго відмовчувався, і аж цього тижня неохоче пояснив: таки був на місці аварії і був тверезим.

А от зовсім іншої тактики - не атак, а тихої паузи, дотримується нардеп Олександр Трухін. Скандал про ДТП за його участі не вщухає цілий тиждень. І щодня до нього додаються нові деталі. Тож, коротко суть історії: на трасі сталася масштабна аварія, в якій постраждали шестеро людей, зокрема й діти.

І за інформацією ЗМІ, її спричинив нібито п'яний Трухін, який повертався з Полтави і врізався в машину попереду. ДТП сталася 23 серпня, та заговорили про неї, як не дивно, не тоді, коли інформація з'явилася в ЗМІ, а коли почала зникати. Майже три десятки українських видань видалили публікацію про ДТП. Або ж прибрали звідти згадку про депутата.

Це спровокувало ще більший скандал. У фракції "Слуг" одразу спростували тиск на ЗМІ, і пообіцяли нульову толерантність до порушень колеги. Сам же Трухін довго відмовчувався, і аж цього тижня неохоче пояснив: таки був на місці аварії і був тверезим. А от зараз він в амбулаторії, бо отримав травму голови.

Попри це, з патрульними максимально співпрацює. Водночас, парламентарій так і не уточнив, хто ж кермував авто. За цю справу вже взялися в ДБР. І детективи нині шукають свідків інциденту.