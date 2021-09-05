Президент США Джо Байден відвідає Україні з візитом. Таке сподівання висловив президент Україні Володимир Зеленський після переговорів з американським лідером у Білому домі.

Байден обов'язково здійснить офіційний візит до України, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер".

Але цей візит не буде в цьому році, тому що дипломатична практика не передбачає обміну візитами такого рівня в один рік. Втім ми працюємо, щільно. Зараз і американська сторона, і українська зосередяться на виконанні тих домовленостей, яких досягли президенти, а вони є і масштабними, і змістовними.

Міністр переконаний, що завдяки візиту Зеленського стосунки між США та Україною значно покращилися і вийшли но новий рівень.

Президенти відкрили нову сторінку і відносинах. І та спільна заява України і США за результатами переговорів - такого документи в історії українсько-американських відносин ще не було - це дуже чіткий сигнал про те, що ми йдемо вперед і немає жодних тіней чи негативних факторів, які б наразі впливали на ці відносини.

Під час візиту пролунали три гучні сигнали стосовно підтримки Штатами України "на всіх фронтах", заявив Кулеба.

Перший сигнал - це те, що в спільній заяві написано, що Україна є оплотом демократії в усьому світі. Це дуже важливе політичне визнання авторитету України. Другий момент - це те, що саме під візит президента Зеленського США - і це було рішення Байдена - виділили Україні 60 мільйонів доларів додатково на закупівлю військового устаткування, у тому чилі славнозвісних джавелінів. Це сигнал Російській Федерації , що Україну не залишать наодинці. І третій сигнал - це економічні домовленості.

Очільник МЗС особливо відзначив виділення Експортно-імпортним банком США лінії в 3 мільярди доларів для фінансування інвестиційних проектів в Україні.

Попри бажання Києва долучити Вашингтон до Нормандського формату, США поки що залишаться осторонь процесу врегулювання ситуації на Донбасі. Водночас обговорення вступу Україну до НАТО та протидія "Північному потоку-2" зайняли найбільше часу з двогодинної розмови президентів, розповів глава МЗС.

Що називаться, розмова пішла. Дуже детально зупинились на цих питаннях. Щодо "Північного потоку" позиції України і США тотожні - ми проти цього проекту. Але у нас є тепер завдання, яким чином тактично, на рівні конкретних інструментів не дозволити використовувати "Північній потік-2" проти України.

Штати залишаються прихильником членства України в НАТО, однак серед країн-членів НАТО є держави, які через небажання дратувати Росію, критично налаштовані до нашої держави, розповів Дмитро Кулеба. Президент Байден порадив Зеленському зосередитися на реформуванні української системи оборони для того, щоб досягнути максимальної взаємосумісності з Альянсом.

Нагадаємо, що у Путіна назвали "безпосередньою загрозою" прагнення України в НАТО.