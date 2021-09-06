В Гаазі поновили слухання по МН17

У Нідерландах сьогодні поновились слухання у справі збитого над Донбасом "Боїнга".

Протягом десяти днів родичі загиблих пасажирів надаватимуть свідчення у Гаазі. Щоб взяти участь у засіданнях, рідні жертв приїдуть з Нідерландів, Австралії, Малайзії, Індонезії та Канади. Нагадаю, пасажирський лайнер, що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, збили 17 липня 2014 року неподалік окупованого Тореза Донецької області.

Слідство встановило, що в "Боїнг" влучили з ракетного комплексу "Бук" російського виробництва. Усі пасажири та члени екіпажу, 298 людей, загинули.