У Нідерландах поновили слухання у справі "Боїнга" МН17 [ Редактировать ]
У Нідерландах сьогодні поновились слухання у справі збитого над Донбасом "Боїнга".
Протягом десяти днів родичі загиблих пасажирів надаватимуть свідчення у Гаазі. Щоб взяти участь у засіданнях, рідні жертв приїдуть з Нідерландів, Австралії, Малайзії, Індонезії та Канади. Нагадаю, пасажирський лайнер, що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, збили 17 липня 2014 року неподалік окупованого Тореза Донецької області.
Слідство встановило, що в "Боїнг" влучили з ракетного комплексу "Бук" російського виробництва. Усі пасажири та члени екіпажу, 298 людей, загинули.
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Протестувальники тримали плакати "Свободу!" та "Геть коронавірусний сертифікат!" і виступали проти вакцинації. В Нідерландах вже пом'якшили більшість обмежень, а решту уряд збирається переглянути 19 вересня.