Наслідки урагану "Айда: найбільше загиблих в Нью-Джерсі та Нью-Йорку [ Редактировать ]
До 64 зросла кількість жертв урагану "Айда".
Найбільше загиблих в Нью-Джерсі та Нью-Йорку. Негода принесла за собою зливи, повені та зсуви ґрунту. Сотні людей опинилися в пастці у власних автомобілях і домівках.
Нагадаю, "Айда" вирувала на півдні США тиждень тому. Ураган потрощив будівлі, повиривав дерева та порвав лінії електропердач. Упродовж тижня без cвітла залишалися близько мільйона домоволодінь.
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Найбільше загиблих в Нью-Джерсі та Нью-Йорку. Негода принесла за собою зливи, повені та зсуви ґрунту. Сотні людей опинилися в пастці у власних автомобілях і домівках.
За останні дні "Айда" дещо ослабла, проте досі несе за собою потужні зливи. Від повеней уже постраждали Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Пенсильванія, Коннектикут і Меріленд.
Більшість загиблих опинилися у пастці у власному автомобілі. За останні дні "Айда" дещо ослабла, проте досі несе за собою потужні зливи. Від повеней уже постраждали Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Пенсильванія, Коннектикут і Меріленд.
В Нью-Йорке из-за сильных дождей объявили чрезвычайную ситуацию
Жертвами негоди стали вже шестеро людей. Зокрема, двоє - співробітники енерго-компанії, які загинули, намагаючись відновити електро-мережу.
Так місцева влада хоче уникнути мародерства та грабіжництва на період, поки місто та його околиці знеструмлені внаслідок урагану "Айда". За словами правоохоронців, у Новому Орлеані активізувалися грабіжники та, як наслідок, зріс рівень злочинності.