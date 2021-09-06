Компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX отправит на орбиту экипаж из людей, которые не являются профессиональными астронавтами. Старт состоится в рамках миссии Inspiration4. Об этом сообщает пресс-служба программы.

Астронавты-аматоры начнут свое путешествие на корабле Crew Dragon. Известно, что экипаж космического корабля будет состоять из бизнесмена, который инициировал миссию, Джареда Айзекмана, исследовательницы Сиан Проктор, врача Хейли Арсено и инженера Криса Семброски. Никто из них не является профессиональным астронавтом.

Отмечается, что экипаж космического корабля начал готовится к полету с марта 2021 года. Астронавты готовятся прибыть на космодром 9 сентября. Таким образом, продолжительность полета составит трое суток.

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Кроме того, американский космический корабль Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX успешно вернулся с Международной космической станции на Землю. Команду на начало отстыковки дали в 3:30 по киевскому времени. Капсула с космонавтами приводнилась в Мексиканском заливе.

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