Корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами вернулся на Землю [ Редактировать ]
Американский космический корабль Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX успешно вернулся с Международной космической станции на Землю.
Прибытие корабля транслирует американское космическое агентство NASA.
Команду на начало отстыковки дали в 3:30 по киевскому времени. Капсула с космонавтами приводнилась в Мексиканском заливе близ американского штата Флорида в 9:57 по Киеву.
"Расстыковка подтверждена! После 167 дней в космосе - максимального количества для американского космического корабля с момента последней миссии Skylab в 1974 году - астронавты SpaceX Crew-1 NASA возвращаются домой", - говорится в сообщении NASA в Twitter.
Undocking confirmed! After 167 days in space – the most for a U.S. spacecraft since the final Skylab mission in 1974 – NASA’s @SpaceX Crew-1 astronauts are coming home. Splashdown is set for 2:57am ET (6:57 UT). Ask questions using #LaunchAmerica. pic.twitter.com/Np49P4mxxl— NASA (@NASA) May 2, 2021
Корабль Crew Dragon прилетел на МКС в ноябре прошлого года. В состав миссии Crew-1 входят астронавты NASA Шеннон Уокер, Виктор Гловер и Майкл Хопкинс, а также специалист Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соича Ногучи.
В конце апреля им на смену прилетел другой Crew Dragon с экипажем из американцев Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосидэ и француза Тома Песке.
Ранее сообщалось, что на МКС начнутся сверхсекретные оборонные испытания.
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