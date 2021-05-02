Американский космический корабль Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX успешно вернулся с Международной космической станции на Землю.

Прибытие корабля транслирует американское космическое агентство NASA.

Команду на начало отстыковки дали в 3:30 по киевскому времени. Капсула с космонавтами приводнилась в Мексиканском заливе близ американского штата Флорида в 9:57 по Киеву.

"Расстыковка подтверждена! После 167 дней в космосе - максимального количества для американского космического корабля с момента последней миссии Skylab в 1974 году - астронавты SpaceX Crew-1 NASA возвращаются домой", - говорится в сообщении NASA в Twitter.

Undocking confirmed! After 167 days in space – the most for a U.S. spacecraft since the final Skylab mission in 1974 – NASA’s @SpaceX Crew-1 astronauts are coming home. Splashdown is set for 2:57am ET (6:57 UT). Ask questions using #LaunchAmerica. pic.twitter.com/Np49P4mxxl — NASA (@NASA) May 2, 2021

Корабль Crew Dragon прилетел на МКС в ноябре прошлого года. В состав миссии Crew-1 входят астронавты NASA Шеннон Уокер, Виктор Гловер и Майкл Хопкинс, а также специалист Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соича Ногучи.

В конце апреля им на смену прилетел другой Crew Dragon с экипажем из американцев Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосидэ и француза Тома Песке.

Ранее сообщалось, что на МКС начнутся сверхсекретные оборонные испытания.

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