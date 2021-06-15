Астронавты NASA готовятся к выходу в космос: подробности миссии [ Редактировать ]
В среду, 16 июня, астронавты NASA Роберт Шейн Кимбро и Тома Песке выйдут в открытый космос. Сейчас завершается подготовка. Об этом сообщила пресс-служба NASA на странице в Twitter.
В целом космическое агентство планирует два выхода с целью установки солнечных батарей.
Уже в 15:00 по киевскому времени космонавты планируют перевести свои костюмы на работу от солнечных батарей. Шейн Кимбро и Тома Песке выйдут из шлюза US Quest в открытый космос и отправятся в конструкцию Port-6, для дальнейшей установки одной из сборных панелей. Следующий выход в космос запланирован в воскресенье.
В частности, бортинженеры NASA Меган МакАртур и Марк Ванде Хэй будут помогать астронавтам надевать костюмы и займутся поддержкой робототехники во время их выхода в космос.
NASA, со своей стороны, обещает вести прямую трансляцию в своем блоге, которая начнется одновременно с началом миссии астронавтов, то есть в 13:30 по киевскому времени.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как NASA показывали испытания двигателя сверхтяжелой ракеты.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Международная космическая станция повреждена, в Канадском космическом агентстве раскрыли детали
Летчик-космонавт Владимир Шаталов умер 15 июня на 94-м году жизни
В понедельник, 14 июня, президент США Джо Байден на полях саммита НАТО обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой предстоящую встречу с президентом России
Місяць закрив сонце не повністю і утворилось так зване "вогняне кільце" - хто і де зміг його побачити, і як правильно підготуватись до майбутніх затемнень?
Для усіх охочих організували спостереження через телескопи у Головній астрономічній обсерваторії України