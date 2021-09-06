Нова хвиля коронавірусу: Україна може опинитися в жовтій зоні [ Редактировать ]
З 13 вересня, тобто з наступного понеділка, Україна може опинитися в жовтій зоні. Відповідне подання Мінохорониздоров'я направило до Кабміну.
Про це повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко. Він зауважив, що ситуація із поширенням коронавірусу погіршується у кожному регіоні, тож за тиждень країна може перейти на "жовтий" рівень епіднебезпеки - із суворішими обмеженнями. Щоправда, громадський транспорт курсуватиме у звичному режимі, додав Ляшко.
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Десятки нових ковідних хворих - щодоби. Це - наше доволі швидке майбутнє. Принаймні такий коронавірусний прогноз для України малюють і науковці, й епідеміологи.