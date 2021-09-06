МОЗ рекомендує перевести Україну в жовту зону [ Редактировать ]
Дедалі ближче до локдауну. Уже з наступного понеділка в Україні можуть посилити карантинні обмеження. У МОЗі рекомендують Кабміну перевести Україну із зеленої - у жовту зону.
За словами міністра Віктора Ляшка, ситуація з поширенням ковіду погіршується у всіх регіонах. Тому карантин має стати суворішим. Утім, громадського транспорту обмеження поки що не стосуватимуться.
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З 13 вересня, тобто з наступного понеділка, Україна може опинитися в жовтій зоні. Відповідне подання Мінохорониздоров'я направило до Кабміну.
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