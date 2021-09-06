Дедалі ближче до локдауну. Уже з наступного понеділка в Україні можуть посилити карантинні обмеження. У МОЗі рекомендують Кабміну перевести Україну із зеленої - у жовту зону.

За словами міністра Віктора Ляшка, ситуація з поширенням ковіду погіршується у всіх регіонах. Тому карантин має стати суворішим. Утім, громадського транспорту обмеження поки що не стосуватимуться.