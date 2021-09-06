Грошові виплати столичним олімпійцям. У Києві сьогодні нагородили учасників Олімпійських ігор у Токіо.

Грошові винагороди, від 200 до 500 тисяч гривень міський голова Віталій Кличко вручив п'ятьом спортсменам - жителям столиці. А двом бронзовим призерам - також і відзнаку Київського міського голови. Не залишили без уваги й тренерів олімпійців - їм виплатять від 75 до 325 тисяч гривень. Усього в складі української збірної було 38 киян-олімпійців.

Віталй Кличко, міський голова Києва: