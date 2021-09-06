Віталій Кличко видав грошові нагороди олімпійцям [ Редактировать ]
Грошові виплати столичним олімпійцям. У Києві сьогодні нагородили учасників Олімпійських ігор у Токіо.
Грошові винагороди, від 200 до 500 тисяч гривень міський голова Віталій Кличко вручив п'ятьом спортсменам - жителям столиці. А двом бронзовим призерам - також і відзнаку Київського міського голови. Не залишили без уваги й тренерів олімпійців - їм виплатять від 75 до 325 тисяч гривень. Усього в складі української збірної було 38 киян-олімпійців.
Віталй Кличко, міський голова Києва:
Дуже вдячний нашим спортсменам-киянам, які прославляють наше місто, прославляють нашу країну, показують найкращий результат. І наше місто також робить добрі справи - підтримуючи і мотивуючи їх і надалі добре виступати. А це є також й мотивацією для інших спортсменів для того, щоб вони досягали і брали приклад з наших героїв.
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