COVID-19 в Україні: за добу інфікувались майже вісімсот людей [ Редактировать ]
Майже 800 нових інфікувань коронавірусом виявили в Україні минулої доби.
Найбільше: у Києві, Чернівецькій, Одеській і Тернопільській областях. Понад 500 пацієнтів ушпиталили, 18 - померли від ускладнень.
Щепили напередодні 41 тисячу українців, загалом повністю вакциновані чотири мільйони 200 тисяч людей.
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Ушпиталили 635 хворих, 18 пацієнтів померли від ускладнень. Проти коронавірусу напередодні щепили понад 41 тисячу українців, загалом повністю вакциновані чотири мільйони 200 тисяч громадян.
Дві тисячі 693 випадки ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 45 пацієнтів померло, одужало - понад тисячу.
Варіант "Дельта", який уперше зафіксували в Індії, не є найпоширенішим у світі. Його випереджає "Альфа" - це британський штам, який виявили в 193 країнах світу.
Тисяча 356 нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 51 пацієнт помер, майже тисяча 300 - одужало.
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