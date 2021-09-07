Австрія запроваджує нові ковідні правила для гірськолижних курортів.

На розважальні заходи - фуршети та вечірки, що зазвичай відбуваються після денного катання, пускатимуть лише вакцинованих. Довідки про одужання чи негативного тесту на коронавірус буде недостатньо.

Такі правила пропонує австрійський міністр охорони здоров'я. Якщо його пропозицію підтримають - вона набуде чинності вже у жовтні.