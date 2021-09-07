Австрія запровадить нові ковідні правила для лижних курортів [ Редактировать ]
Австрія запроваджує нові ковідні правила для гірськолижних курортів.
На розважальні заходи - фуршети та вечірки, що зазвичай відбуваються після денного катання, пускатимуть лише вакцинованих. Довідки про одужання чи негативного тесту на коронавірус буде недостатньо.
Такі правила пропонує австрійський міністр охорони здоров'я. Якщо його пропозицію підтримають - вона набуде чинності вже у жовтні.
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У курортному Шаяні, на Закарпатті власники санаторіїв втрачають туристів, бо дорога є тільки до села - чому бездіє місцева влада і як довго ще чекати ремонту людям?
У курортному Шаяні, на Закарпатті власники санаторіїв втрачають туристів, бо дорога є тільки до села - чому бездіє місцева влада і як довго ще чекати ремонту людям?