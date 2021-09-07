У Великій Британії готуються вакцинувати проти коронавірусу підлітків. Чому так вирішили тамтешні медики знає Світлана Чернецька.

Питання щодо вакцинації підлітків у Великій Британії вже обговорювали. У липні уряд постановив щепити лише дітей групи ризику. Тобто тих, хто має проблеми зі здоров'ям і більш вразливий до коронавірусу. На думку науковців, вакцинація усім дітям від 12 до 15 років не потрібна.

Адам Фінн, член комітету з вакцинації та імунізації Великої Британії:

Кількість серйозних випадків ковіду в підлітків дуже мала і більшість із них - це діти, в яких були інші захворювання. Тому не рекомендуємо вакцинувати всіх підряд.

Здавалося б, питання закрите. Але уряду довелося до нього повернутися. Усе через тиск педагогів і батьків. Адже в країні розпочинається навчальний рік. А через коронавірус чимало дітей пропускають уроки, на карантин ідуть цілими класами.

Ентоні Гарнден, заступник голови комітету з вакцинації та імунізації Великої Британії:

Вакцинація дітей від 12 до 15 років - це дуже неоднозначне питання. Тому вважаю, що рішення тут мають приймати батьки.

Найвагоміший фактор проти імунізації підлітків - це рідкісний побічний ефект "Пфайзера" та "Модерни". У деяких випадках щеплення викликає міокардит. Це запалення серцевого м'яза, яке супроводжується болем у грудях та порушенням серцевого ритму.

Адам Фінн, член комітету з вакцинації та імунізації Великої Британії:

Існує серйозна невизначеність щодо безпечності двох РНК-вакцин, які зараз доступні для цієї вікової групи. І хоча проблеми з серцем - це дуже рідкісна побічна дія, і діти швидко одужують, ми й досі не знаємо, якими будуть довготривалі наслідки цього ускладнення.

Іще один аргумент проти імунізації - незначний ефект вакцин на поширення вірусу. Тим не менше, в США, Ізраїлі, Франції, Італії та Ірландії неповнолітніх щеплять повним ходом.

Тож є висока імовірність, що у Великій Британії імунізацію підлітків таки дозволять. Але вона буде не обов'язковою. А остаточне рішення щодо вакцинації дитини прийматимуть саме батьки.