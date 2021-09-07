COVID-19 в Україні: інфікованих на ковід втричі більше за попередню добу [ Редактировать ]
Майже дві тисячі 200 нових інфікувань ковідом в Україні за попередню добу. Це втричі більше ніж учора.
Найбільше заражень у Києві, на Львівщині, Харківщині та Дніпропетровщині. Ушпиталили напередодні майже пів тисячі хворих. 53 пацієнти - померли від ускладнень.
Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу імунізували понад 9 мільйонів 780 тисяч українців. Більше як чотири мільйони з них отримали дві дози вакцини.
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