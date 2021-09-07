Демонтаж памятного знака в честь дружбы Киева и Москвы послужил очередным подтверждением ущербности украинской власти, целью деятельности которой так и остаются разжигание межнациональной вражды и подтасовки исторических фактов.

Украинцам уже объявили, что памятный знак станет якобы экспонатом Музея тоталитаризма. Но уже сегодня название этого музея начинает играть новыми красками. Потому что попытки очернить, переписать ход событий в течение длительного и важнейшего периода истории украинского государства, сформировать из Украины "анти-Россию", оголтелая борьба власти со всеми проявлениями давно сформировавшихся близких, дружеских отношений, насильственное насаждение чуждых идей и идеалов, в том числе массовый снос почитаемых гражданами своей же страны памятников, монументов, памятных знаков, – это и есть проявление современной украинской тоталитарной политики, которую власть стремится навязать и сделать обязательной для всего населения, карая за инакомыслие. Отрицание нашей общей истории, уничтожение общего культурно-религиозного наследия, запрет общих праздников, ценностей, идей и героев – вся эта насильственная политика власти вызывает лишь боль, неприятие и отторжение у миллионов украинцев.

Не менее странно выглядит демонтаж памятного знака в честь дружбы Киева и Москвы и с точки зрения нынешней государственной политики Украины. Ведь и Президент Зеленский, и его ближайшее окружение на каждом шагу заявляют, что именно Киевская Русь является праматерью наших народов, родоначальницей огромного культурного и этнического массива, а Киев претендует на то, чтобы стать точкой отсчета для русской цивилизации. И тогда отрицание близких исторических связей между Украиной и Россией выглядит еще более маразматичным и нелогичным.

Исходя из этого, очевидно, что никакого политического смысла в сносе памятника, посвященного историческому факту многовековой связи Москвы и Киева, не существует. А следовательно, это стоит расценивать как акт государственного вандализма, вызванный отсутствием культуры, знаний и понимания логики исторического процесса. Не умеющие писать историю, но при этом наделенные властью украинские градоначальники и государственные мужи оказались способны ее лишь переписывать. Не сумев создать ничего нового, эти современные Геростраты нашли удовлетворение в уничтожении памятников истории, потому что это позволяет им в очередной раз мелькнуть в новостях.

Нынешний вопиющий инцидент послужил подтверждением того, что инициатива "Оппозиционной платформы – За жизнь" по созданию общественного движения "Украинский фронт защиты исторической памяти" является крайне востребованной и необходимой для Украины. Мы готовы и дальше защищать историческую правду, пресекать все попытки властей переписать ход истории, переиначить трактование событий и фактов. Это касается и недалекого прошлого ‒ например, сохранения исторической памяти о подвиге украинского, российского и других братских народов в годы Великой Отечественной войны, и древней истории. Так, откровенные манипуляции с попытками исказить название нашего государства и даже уязвить таким образом русский народ выглядят смешено, убого и свидетельствуют о ничтожности персон, озвучивавших подобного рода заявления.

Мы отлично понимаем опасность такой политики и именно поэтому не намерены мириться с развернувшимся в Украине шабашем исторических фальсификаций, подмен идеалов и ценностей. Украинская власть, возможно, и мечтала бы превратиться в "Иванов, родства не помнящих" для того, чтобы ничто не мешало ей погрузиться в ненависть и враждебность ко всему русскому, оправдывающую любые ее преступления. Но ни украинский, ни русский народы этого, уверен, не хотят и никогда не примут.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа – За жизнь"