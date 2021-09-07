Верховная Рада вернулась к работе [ Редактировать ]
Во вторник, 7 сентября, началась шестая сессия Верховной Рады IX созыва. Спикер Дмитрий Разумков открыл очередное заседание.
Отметим, сегодня во втором чтении народные депутаты рассмотрят законопроекты об индустриальных парках (направленные на привлечение инвестиций в промышленность), изменения в некоторые законодательные акты по обеспечению открытости информации о размере оплаты труда в госкомпаниях, а также законопроект о создании условий для профессионального развития творческих работников театров.
Также ряд законопроектов рассмотрят в первом чтении.
Ранее Верховная Рада одобрила законопроект о Большом Государственном гербе.
по теме
В проблемных областях карантин могут еще больше усилить из-за опасной ситуации с коронавирусом
В Украине резко возросло количество новых COVID-случаев, за сутки заболели 2197 человек
Синоптики дали прогноз погоды на вторник, 7 сентября
Украина хочет создать зону свободной торговли с Соединенными Штатами
Курс на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем