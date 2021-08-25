У День Незалежності Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про Великий Державний герб.

"За" проголосували 257 депутатів. Документ на розгляд парламенту подав президент Володимир Зеленський. У ньому запропоновано затвердити варіант із галицьким левом та гербом Війська Запорозького, що був розроблений у 2009 році.

Щоб проєкт закону остаточно ухвалили, у другому читанні його має підтримати конституційна більшість - щонайменше 300 депутатів.