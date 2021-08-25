Верховна Рада схвалила законопроєкт про Великий Державний герб [ Редактировать ]
У День Незалежності Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про Великий Державний герб.
"За" проголосували 257 депутатів. Документ на розгляд парламенту подав президент Володимир Зеленський. У ньому запропоновано затвердити варіант із галицьким левом та гербом Війська Запорозького, що був розроблений у 2009 році.
Щоб проєкт закону остаточно ухвалили, у другому читанні його має підтримати конституційна більшість - щонайменше 300 депутатів.
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