У ВООЗ повідомили про можливе закриття медичних центрів в Афганістані [ Редактировать ]
Сотні медичних центрів в Афганістані під загрозою закриття. Повідомили у Всесвітній Організації Охорони Здоров'я. Адже ці заклади існують завдяки західним спонсорам.
Нині вони не хочуть мати справу з новим урядом "Талібану". ВООЗ організовує постачання матеріалів, обладнання та фінансування для п'ятисот медичних центрів. Також у Катарі формують гуманітарні вантажі, які найближчим часом доправлять до Кабула.
по теме
Нині вони не хочуть мати справу з новим урядом "Талібану". ВООЗ організовує постачання матеріалів, обладнання та фінансування для п'ятисот медичних центрів.
Нам стало відомо, 27-річна Ольга Глущук, якій терміново потрібна була трансплантація печінки, померла в реанімації. Донорського органу так і не знайшлося. У жінки залишилась 8-річна донька.
Повстанці виступають за демократію, мир, права та свободи людей. Хоча поки не готові до бойових дій за межами ущелини.
Майже два роки як в Україні почали трансплантації, зокрема і посмертні. Хворі не полишають надії отримати шанс на життя. Але органів - катастрофічно бракує.
46-річному Андрію Івасечко тиждень тому пересадили нирку пенсіонера, який помер від інсульту. До цього часу Андрій жив лише завдяки гемодіалізу.