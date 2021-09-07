В Винницкой области полиция расследует смерть двух сестер. Об этом сообщает в ГУНП в Винницкой области.

4-летняя девочка ее 13-летняя сестра попали в реанимационное отделение Гайсинской центральной больницы в субботу, 5 сентября, с симптомами острого отравления неизвестным веществом. Несмотря на усилия медиков, они умерли. Их 12-летний брат также находится в больнице.

По факту отравления детей полиция начала уголовное дело по ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Одна из версий отравления - употребление грибов или лесных ягод.

В рамках расследования назначен ряд экспертиз. Окончательная причина смерти детей будет названа после проведения комиссионной судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, что в июне похожая трагедия произошла в Днепре. Там от отравления грибами умер 9-летний мальчик. Как оказалось, его отец случайно сорвал в лесу бледную поганку.