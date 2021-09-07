Под Винницей от отравления умерли двое девочек, их брат в реанимации [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
В Винницкой области полиция расследует смерть двух сестер. Об этом сообщает в ГУНП в Винницкой области.
4-летняя девочка ее 13-летняя сестра попали в реанимационное отделение Гайсинской центральной больницы в субботу, 5 сентября, с симптомами острого отравления неизвестным веществом. Несмотря на усилия медиков, они умерли. Их 12-летний брат также находится в больнице.
По факту отравления детей полиция начала уголовное дело по ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Одна из версий отравления - употребление грибов или лесных ягод.
В рамках расследования назначен ряд экспертиз. Окончательная причина смерти детей будет названа после проведения комиссионной судебно-медицинской экспертизы.
Напомним, что в июне похожая трагедия произошла в Днепре. Там от отравления грибами умер 9-летний мальчик. Как оказалось, его отец случайно сорвал в лесу бледную поганку.
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