У Парламенті хочуть заслухати звіт міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. Про це сьогодні йшлося на погоджувальній раді. Мовляв, коронавірусна статистика погіршується щодня в усіх регіонах, тож треба розуміти, як країна житиме далі. Тим паче, що МОЗ уже направив до Кабміну подання, у якому пропонує з понеділка запровадити "жовту" карантинну зону.

Михайло Радуцький, народний депутат, голова комітету з питань здоров'я нації, меддопомоги та медстрахування:

Коли вводиться якесь обмеження,уряд має це зробити не менше, ніж за 7 днів. Прогнозувати, що завтра буде локдаун, не маючи на те підстав, уряд не має права. На сьогоднішній день - так, країна наближається до жовтої зони. Помаранчева і червона зона - вона буде адаптована тільки в тих областях, де є проблеми.

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України: