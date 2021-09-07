МОЗ пропонує Кабміну ввести "жовту" карантинну зону [ Редактировать ]
У Парламенті хочуть заслухати звіт міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. Про це сьогодні йшлося на погоджувальній раді. Мовляв, коронавірусна статистика погіршується щодня в усіх регіонах, тож треба розуміти, як країна житиме далі. Тим паче, що МОЗ уже направив до Кабміну подання, у якому пропонує з понеділка запровадити "жовту" карантинну зону.
Михайло Радуцький, народний депутат, голова комітету з питань здоров'я нації, меддопомоги та медстрахування:
Коли вводиться якесь обмеження,уряд має це зробити не менше, ніж за 7 днів. Прогнозувати, що завтра буде локдаун, не маючи на те підстав, уряд не має права. На сьогоднішній день - так, країна наближається до жовтої зони. Помаранчева і червона зона - вона буде адаптована тільки в тих областях, де є проблеми.
Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України:
Сьогодні ми бачимо негативну динаміку, пов'язану з коронавірусом. тенденція не добра. Але сьогодні варто максимально і під час бюджетного процесу, і під час формування порядку денного ВР враховувати саме ковідний аспект і все, що з ним пов'язано: починаючи від економічних питань, закінчуючи питаннями закладення ресурсів на наступний рік для боротьби з пандемією і її наслідками.
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