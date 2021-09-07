Арешти в окупованому Криму тривають: Росія незаконно утримує 125 українців [ Редактировать ]
125 українців незаконно утримують у в'язницях окупованого Криму. Арешти на півострові тривають, - повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денісова на сторінці у Фейсбуці.
За її словами, лише напередодні сімох громадян протиправно помістили під варту. А 3-4 вересня, нагадаю, окупаційна влада Криму затримала заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і ще чотирьох кримських татар.
Їх звинувачують у буцімто диверсійних діях. Прокуратура Криму на підконтрольній Україні території кваліфікувала дії окупантів як воєнні злочини.
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Звільнити заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і решту затриманих кримських татар вимагають від Росії Сполучені Штати. Протягом п'ятниці й суботи російські силовики схопили Джеляла і ще чотирьох кримських татар.
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