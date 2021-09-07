125 українців незаконно утримують у в'язницях окупованого Криму. Арешти на півострові тривають, - повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денісова на сторінці у Фейсбуці.

За її словами, лише напередодні сімох громадян протиправно помістили під варту. А 3-4 вересня, нагадаю, окупаційна влада Криму затримала заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і ще чотирьох кримських татар.

Їх звинувачують у буцімто диверсійних діях. Прокуратура Криму на підконтрольній Україні території кваліфікувала дії окупантів як воєнні злочини.