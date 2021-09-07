Польща звинувачує Лукашенка в експлуатації нелегалів [ Редактировать ]
Сейм Польщі підтримав надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю через мігрантів. Варшава звинувачує режим Олександра Лукашенка у гібридній війні, в якій експлуатують нелегалів.
Мовляв, їх спеціально доправляють до межі з ЄС. За оцінками польських прикордонників, нині в Білорусі перебуває понад 10 тисяч утікачів з кризових регіонів, які прагнуть потрапити до Євросоюзу.
За серпень цього року Польща зафіксувала небувалу кількість спроб незаконного вторгнення з сусідньої країни - три з половиною тисячі мігрантів. Ще тисячу - затримали.
по теме
Лише від початку серпня нелегально перетнути державну межу намагалися 2 тисячі 100 людей. З огляду на це на сході країни вже запрацювали два притулки
За серпень цього року Польща зафіксувала небувалу кількість спроб незаконного вторгнення з сусідньої країни - три з половиною тисячі мігрантів. Ще тисячу - затримали.
11 років за ґратами. Такий вирок оголосили білоруській опозиціонерці Марії Колесніковій. Вона була однією з лідерок протестного руху проти режиму Лукашенка.
Він розповсюджується на прикордонну територію з Білоруссю. Причиною стала міграційна криза. А також майбутні навчання російської армії. Що відбувається на межі Польщі та Білорусі - дивіться у нашому матеріалі.
Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій проти Лукашенка. Там наголосили: підставою стало використання мігрантів як відповідь на попередні обмеження ЄС.