Четверо альпіністів підкорили хмарочос у французькому діловому кварталі [ Редактировать ]
Четвірка альпіністів голіруч підкорила хмарочос у французькому діловому кварталі Ля Дефанс. Очолив квартет відчайдухів "людина-павук" Ален Робер.
Сходження на 187-метрову будівлю присвятили французькій легенді кіно Жану- Полю Бельмондо, який часто сам виконував ризиковані трюки у фільмах. Також синхронним підйомом висловили незгоду з паспортами здоров'я. Їх альпіністи називають "наступом на базові свободи".
Про цю акцію четвірка домовилася у соцмережах, спеціально до неї не готувалася. Після підйому скелелазів уже традиційно ненадовго затримала поліція.
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