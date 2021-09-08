Глава уряду запевнив, що країна готова до зими на 80 відсотків, запасів газу достатньо.

Щоб уникнути жорстких локдаунів, в Україні відновлять регулярні засідання комісії з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. На найближчому - розглянуть питання про встановлення "жовтого" рівня по всій країні. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.

Водночас, за словами очільника МОЗу, роботу навчальних закладів не обмежуватимуть за умови 80-ти відсотків вакцинованих хоча б однією дозою педагогів. Говорили на засіданні і про початок опалювального сезону. Глава уряду запевнив, що країна готова до зими на 80 відсотків, запасів газу достатньо. За встановлення тарифів на тепло відповідатимуть органи місцевого самоврядування.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: