І українські депутати не проситимуть американський конгрес надати Україні статусу союзника США поза НАТО. Відповідну постанову у Верховній Раді сьогодні провалили. Хоча задля її розгляду навіть позачергове засідання скликали.

А от на черговому засіданні, у другий день роботи після канікул, нардепи ввімкнули свій знаменитий турборежим. І якщо соціальні ініціативи залу об'єднували, то політичні - викликали дискусії. То що підтримали, а що - ні. Анна Каменєва розкаже.

Турборежим знову в дії. Шість ухвалених законів за три години роботи під куполом. Нардепи дозволили театралам іти у творчу відпустку, легалізували криптовалюту й розсекретили інформацію про зарплати топ-менеджерів у державних компаніях.

Іван Крулько, народний депутат, "Батьківщина":

Ця інформація мусить бути публічною. Бо ми живем в двох реальностях - з одного боку. зараз немає освітньої субвенції, щоб ці злиденні зарплати платити вчителям ,які вчать наших дітей. Але зато є сотні тисяч гривень або і мільйони, які отримують незрозумілі люди в державних компаніях, незрозуміло за яку роботу.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Коли менеджери там Укрпошти, Укроборонпрому, Нафтогаз отримують мільйоні зарплати на місяць, при тому, що ці підприємтсва не демонструють такої ефективності, такої прибутковості, то суспільство повинне про це знати - навіщо платяться такі зарплати, чи адекватно це.

Цей документ практично об'єднав зал - 324 "за". Таким самим консолідованим було голосування й за інше рішення - політичне - щодо невизнання результатів майбутніх виборів до російської Держдуми. Депутати звернулися до міжнародної спільноти.

Ірина Геращенко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Про невизнання виборів до Держдуми, а значить - невизнання майбутніх російських делегацій міжпарламентських асамблеях і їх повноважень, тому що вони будуть обрані незаконно в Криму, на окупованому Донбасі громадянами України, яких сьогодні примушують брати російські паспорти.

Єлизавета Ясько народний депутат, "Слуга народу":

Те, що Росія зараз хоче провести вибори і придумує різні методи - онлайн залучити представників так званих ЛНР, ДНР, залучити тих, кого вона пересилила примусово в Крим - це все порушення міжнародного права.

А от інша постанова - викликала хвилю дискусій. На позачергове засідання винесли питання про звернення до Конгресу США про надання Україні статусу союзника поза НАТО.

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

В довгостроковій перспективі - це НАТО, в короткостроковій перспективі - це цей статус. Бо цей статус дозволяє багато речей, яких Україна не має. Наприклад - розміщувати на своїй території американський військовий контингент. Ну, звісно, за нашої згоди, ніякого протиріччя між цим не існує.

І хоч раніше нардепи й від монобільшості, й від опозиції ставили підписи, аби цю постанову все ж розглянути в залі, тепер позицію змінили. Чому? Запевняють - дослухалися до думки МЗС і нашого посла в США.

Сергій Рахманін, народний депутат, "Голос":

Зараз голосувати за надання статусу - це демонстрація ненадійності нас як парнерів. Нас постійно хитає. Позаблокові, членство в НАТО, ПДЧ, особливий статус.

Давид Арахамія, народний депутат, "Слуга народу":

Ціла низка людей в Америці, які не хочуть Україні давати такі потужності. Про НАТО. І як тільки ми їм самі фактично подаруємо можливість сказати - от ми вам даємо оцей статус, який фактично нічого не дає. В Афганістана був такий статус і ми бачимо, цим це закінчилось. Це не наш статус. Нам потрібне інше.

Вадим Івченко, народний депутат, "Батьківщина":

Мені здається,бщо хтось хоче просто нас зіштовхнути лобами зі Сполученими штатами Америки, оскільки на сьогодніщній день і ми так є в процесі отримання ПДЧ, всі меседжі дають, задля того, щоб вступити в альянс.

Дискусії з кулуарів перекочували в залу. Хоча на позачергове засідання прийшли не всі фракції.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Ми будемо приймати участь в позачергових засіданнях тільки тоді, коли будуть розглядатися питання зменшення тарифів, збільшення фінансування медицини і соціальні питання. Сьогоднішній порядок денний нічого спільного з цим не має. Абсолютно пуста противоречива постанова - тому ми приймати в цьому участь не будемо.

Утім, аби ухвалити цю постанову-звернення, голосів не вистачило. Всього - 24 нардепи натисли зелені кнопки.