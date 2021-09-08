Як повідомляють у відомстві, це сталось у Норильську на міжвідомчих навчаннях.

Загинув російський міністр у справах надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих - Євген Зінічев.

Як повідомляють у відомстві, це сталось у Норильську на міжвідомчих навчаннях. Під час зйомки відео біля краю урвища послизнувся оператор. Міністр начебто намагався його втримати.

Та в результаті - загинули обидва. Зінічев очолював російське МНС з 2018-го. Йому було 55 років.