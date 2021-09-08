У Росії загинув керівник Міністерства надзвичайних справ [ Редактировать ]
Загинув російський міністр у справах надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих - Євген Зінічев.
Як повідомляють у відомстві, це сталось у Норильську на міжвідомчих навчаннях. Під час зйомки відео біля краю урвища послизнувся оператор. Міністр начебто намагався його втримати.
Та в результаті - загинули обидва. Зінічев очолював російське МНС з 2018-го. Йому було 55 років.
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