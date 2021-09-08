Легендарна червона скрипка Страдіварі напередодні зазвучала в Харкові. Власниця інструмента - американка Елізабет Піткерн - зіграла разом із молодіжним оркестром "Слобожанський" просто неба, біля станції метро. Це була репетиція перед концертом.

Послухати унікальний інструмент прийшли близько сотні харків'ян. Елізабет приїздить до Харкова вже втретє. Скрипку Страдіварі 30 років тому їй подарував дідусь - на 16-річчя. У місті скрипальку супроводжує поліцейський, адже вартість інструмента - майже 15 мільйонів доларів.

Елізабет Піткерн, скрипалька: