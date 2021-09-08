Трьохсотрічна скрипка Страдіварі зазвучала біля харківського метро [ Редактировать ]
Легендарна червона скрипка Страдіварі напередодні зазвучала в Харкові. Власниця інструмента - американка Елізабет Піткерн - зіграла разом із молодіжним оркестром "Слобожанський" просто неба, біля станції метро. Це була репетиція перед концертом.
Послухати унікальний інструмент прийшли близько сотні харків'ян. Елізабет приїздить до Харкова вже втретє. Скрипку Страдіварі 30 років тому їй подарував дідусь - на 16-річчя. У місті скрипальку супроводжує поліцейський, адже вартість інструмента - майже 15 мільйонів доларів.
Елізабет Піткерн, скрипалька:
Із 16-ти років я живу із цією скрипкою і їжджу з нею по всьому світу. Коли моя кар'єра завершиться, я продам інструмент, а всі кошти спрямую на доброчинність - школам і університетам США. Мені звичніше грати на такій скрипці, звичайно, в залі, так розкриваються всі її звукові особливості. Виступати просто неба для мене теж не проблема. Єдине - на сонці скрипку тримати довго не бажано. Адже їй понад 300 років.
по теме
Це була репетиція перед концертом. Послухати унікальний інструмент прийшли близько сотні харків'ян. Елізабет приїздить до Харкова вже втретє.
Це була репетиція перед концертом. Послухати унікальний інструмент прийшли близько сотні харків'ян. Елізабет приїздить до Харкова вже втретє.
І хоча заборони відвідувати великі зали немає, людей на виставах - небагато. Як у Харкові заманюють допомагати служителям Мельпомени - далі.
Одна з них супроводжується відеокліпом зі старими кадрами виступів "АББИ". Решту - 8 композицій з нового альбому, представлять п'ятого листопада. А у травні розпочнуться "голографічні гастролі" гурту.
Божественна комедія залунала у Києві. На фестивалі "Букет Київ стейдж" у Софії Київській проходить дантівській день. З читаннями, лекціями і концертами.
Щільність експонатів на квадратний метр там вражає. Понад 50 тисяч унікальних археологічних знахідок розташовані там лише на 30-ти квадратних метрах. За таких умов не те, щоб екскурсії водити, а й навіть зберігати колекцію неможливо.