COVID-19 в Україні: шість десятків людей померли від ускладнень минулої доби [ Редактировать ]
Майже дві тисячі 800 нових інфікувань ковідом за попередню добу в Україні. Найвища статистика заражень у Києві, на Харківщині, Запоріжжі та на Буковині.
Ушпиталили напередодні понад тисячу хворих. 60 пацієнтів померли від ускладнень. Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу, імунізували майже 10 мільйонів українців. Більше як чотири мільйони з них - щеплені двома дозами вакцини.
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Від початку вакцинальної кампанії - проти коронавірусу імунізували понад 9 мільйонів 780 тисяч українців. Більше як чотири мільйони з них - отримали дві дози вакцини.
Найвища статистика заражень у Києві, на Харківщині, Запоріжжі та на Буковині. Ушпиталили напередодні понад тисячу хворих. 60 пацієнтів - померли від ускладнень.
Найбільше інфікованих у столиці, на Харківщині та Донеччині. Вакцинувалися за добу 160 тисяч українців, а загалом - вже понад дев'ять мільйонів.
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