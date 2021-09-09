Майже три тисячі інфікувались ковідом за добу

Майже дві тисячі 800 нових інфікувань ковідом за попередню добу в Україні. Найвища статистика заражень у Києві, на Харківщині, Запоріжжі та на Буковині.

Ушпиталили напередодні понад тисячу хворих. 60 пацієнтів померли від ускладнень. Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу, імунізували майже 10 мільйонів українців. Більше як чотири мільйони з них - щеплені двома дозами вакцини.