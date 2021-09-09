Ураган "Мінді" прямує до США [ Редактировать ]
Новий тропічний циклон прямує до США. "Мінді" - так назвали ураган, загрожує Флориді. Синоптики попереджають про ймовірні повені.
Наразі швидкість вітру сягає 75 кілометрів за годину. "Мінді" - став 13 циклоном у сезоні атлантичних ураганів 2021 року. У кінці минулого місяця ураган "Айда" налетів на південь США. Стихія забрала життя 71 людини.
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Залило будинки та автомобілі. А людям не радять повертатися до своїх домівок. Нарешті узялися розбирати завали і в Нью-Джерсі.
"Айда" вирувала на півдні США тиждень тому. Ураган потрощив будівлі, повиривав дерева та порвав лінії електропердач. Упродовж тижня без cвітла залишалися близько мільйона домоволодінь.
Найбільше загиблих в Нью-Джерсі та Нью-Йорку. Негода принесла за собою зливи, повені та зсуви ґрунту. Сотні людей опинилися в пастці у власних автомобілях і домівках.
За останні дні "Айда" дещо ослабла, проте досі несе за собою потужні зливи. Від повеней уже постраждали Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Пенсильванія, Коннектикут і Меріленд.
Більшість загиблих опинилися у пастці у власному автомобілі. За останні дні "Айда" дещо ослабла, проте досі несе за собою потужні зливи. Від повеней уже постраждали Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Пенсильванія, Коннектикут і Меріленд.