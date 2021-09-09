Япония продлевает режим чрезвычайного положения из-за COVID-19 [ Редактировать ]
В Японии решили продлить режим чрезвычайного положения из-за ситуации с коронавирусом. В частности, он будет действовать в Токио и префектуре Осака.
Экстренные ограничения в Японии в частности сосредоточены на ограничении работы заведений питания и продажи алкоголя.
Власти Японии объясняет такое решение тем, чтобы остановить вспышку COVID-19 и предотвратить переполнению больниц больными коронавирусом.
Отмечено, что ограничения, введенные в связи с ЧС, должны были бы завершиться 12 сентября, однако их решили продлить до 30 числа текущего месяца.
Однако медики отмечают, что введенные ограничения не помогли в достаточной степени снизить количество тяжелых случаев и нагрузку на медицинскую систему из-за коронавируса, как того ожидали власти.
Ранее сообщалось, что Япония расширяет режим чрезвычайного положения.
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