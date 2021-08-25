Япония расширяет режим чрезвычайного положения из-за ситуации с коронавирусом. Режим вступит в силу с пятницы, 27 августа, и продлиться до 12 сентября. Ограничения коснуться 8 префектур. Об этом сообщает The Japan times.

Режим чрезвычайного положения коснется префектур:

Хоккайдо,

Мияги,

Гифу,

Аити,

Мие,

Сига,

Окаяма,

Хиросима.

В условиях чрезвычайного положения предусмотрен запрет на продажу алкоголя, и проведение караоке в ресторанах. Также им нужно ограничить работу до 20:00 часов. Основные коммерческие объекты, включая универмаги и торговые центры, вносят ограничение на количество посетителей.

Премьер-министр Японии Есихиде Суга также призвал общественность сократить количество поездок в многолюдные районы на 50%, а компаниям - отправить сотрудников работать из дома, чтоб сократить количество пассажиров на 70% в транспорте.

Режим чрезвычайного положения в Японии в настоящее время действует в Токио, а также в префектурах Ибараки, Точиги, Гунма, Тиба, Сайтама, Канагава, Сидзуока, Киото, Осака, Хиого, Фукуока и Окинава. Там ограничения ввели из-за проведения в столице Паралимпийских игр.

Напомним, половина населения Японии получила как минимум одну дозу вакцины от COVID-19. Однако власти страны уже задумались о возможности введения японцам третьей дозы.

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