Visa в 2022 году увеличит комиссию за оплату картами в магазинах [ Редактировать ]
Источник: Visa
Международная платежная система Visa с 1 февраля 2022 года увеличит межбанковскую комиссию за прием пластиковых карт для супермаркетов с 1% до 1,3% от стоимости товаров. Об этом сообщается в информационном бюллетене, разосланном Visa банкам, с которым ознакомилось РБК.
Межбанковская комиссия (интерчейндж) - часть комиссии, которую банк взимает с магазина за прием карт
Для крупных супермаркетов по-прежнему будет действовать льготный тариф интерчейнджа - 0,5% от стоимости. Однако с 1 сентября 2021 года из него исключены практически все премиальные карты, кроме Visa Platinum Business.
Также поэтапно будут отменены льготные программы для магазинов с большими объемами продаж:
- с 8 июля для мебельных магазинов;
- с 5 августа для магазинов бытовой техники;
- с 30 сентября для курьерских служб.
Сейчас для них действуют льготные тарифы 1-1,65%. После изменений комиссия будет зависеть от категории карты, которой совершена оплата, и будет варьироваться от 1,5 до 2,3%.
"Visa периодически пересматривает ставки межбанковских комиссий с целью обеспечения необходимых условий на рынке для развития электронных платежей и сети их приема. Изменение существующих программ нацелено на то, чтобы привести тарифную политику в соответствие с текущими рыночными реалиями", - заявил представитель компании.
Он отметил, что интерчейндж не является доходом платежной системы. Выручка достается банку-эмитенту и направляется на развитие платежной инфраструктуры, обеспечение безопасности электронных платежей и создание новых платежных решений.
Напомним, что в Кремле допустили отключение России от Visa и MasterCard.
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