Международная платежная система Visa с 1 февраля 2022 года увеличит межбанковскую комиссию за прием пластиковых карт для супермаркетов с 1% до 1,3% от стоимости товаров. Об этом сообщается в информационном бюллетене, разосланном Visa банкам, с которым ознакомилось РБК.

Межбанковская комиссия (интерчейндж) - часть комиссии, которую банк взимает с магазина за прием карт

Для крупных супермаркетов по-прежнему будет действовать льготный тариф интерчейнджа - 0,5% от стоимости. Однако с 1 сентября 2021 года из него исключены практически все премиальные карты, кроме Visa Platinum Business.

Также поэтапно будут отменены льготные программы для магазинов с большими объемами продаж:

с 8 июля для мебельных магазинов;

с 5 августа для магазинов бытовой техники;

с 30 сентября для курьерских служб.

Сейчас для них действуют льготные тарифы 1-1,65%. После изменений комиссия будет зависеть от категории карты, которой совершена оплата, и будет варьироваться от 1,5 до 2,3%.

"Visa периодически пересматривает ставки межбанковских комиссий с целью обеспечения необходимых условий на рынке для развития электронных платежей и сети их приема. Изменение существующих программ нацелено на то, чтобы привести тарифную политику в соответствие с текущими рыночными реалиями", - заявил представитель компании.

Он отметил, что интерчейндж не является доходом платежной системы. Выручка достается банку-эмитенту и направляется на развитие платежной инфраструктуры, обеспечение безопасности электронных платежей и создание новых платежных решений.

Напомним, что в Кремле допустили отключение России от Visa и MasterCard.