У Києві зведуть композицію на честь Івана Франка [ Редактировать ]
У Києві відбулася церемонія із закладання каменю на місці, де згодом спорудять композицію на честь Івана Франка.
Скульптурний ансамбль зведуть на розі вулиць Липської та Інститутської, на місці демонтованого в рамках декомунізації пам'ятника Мануїльському. В церемонії взяли участь міський голова та представники культурної еліти. За їхнім переконанням, спадок Івана Франка є одним із ключових надбань у становленні української нації. Тому важливо увічнити його пам’ять.
Віталій Кличко, міський голова Києва:
Наше завдання - робити все для того, щоб видатні, великі українці, які дійсно внесли велику складову культурну України, ті, які любили Україну, ті, які зробили дуже багато і були шановані, і пам’ять про них завжди нагадувала хто ми є.
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