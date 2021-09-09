У Києві відбулася церемонія із закладання каменю на місці, де згодом спорудять композицію на честь Івана Франка.

Скульптурний ансамбль зведуть на розі вулиць Липської та Інститутської, на місці демонтованого в рамках декомунізації пам'ятника Мануїльському. В церемонії взяли участь міський голова та представники культурної еліти. За їхнім переконанням, спадок Івана Франка є одним із ключових надбань у становленні української нації. Тому важливо увічнити його пам’ять.

Віталій Кличко, міський голова Києва: