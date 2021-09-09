Не встигли депутати і з десяток законів ухвалити, як вже розпустили руки.

Перша бійка цієї сесії. Не встигли депутати і з десяток законів ухвалити, як вже розпустили руки. Поштовхалися біля трибуни слуга Микола Тищенко і його колишній колега по фракції, а тепер - позафракційний - Гео Лерос. Усе це сталося під час обговорення звіту ТСК щодо стану справ в Укрзалізниці.

То що не поділили депутати? Та хто винен в мільярдних збитках і занепаді державної компанії? Про день під куполом - Анна Каменєва.

Корупція і вплив олігархів. Це головні причини того, що Укрзалізниця в критичному стані. Такий попередній висновок тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. За 5 років компанія втратила третину ресурсів через дії чи бездіяльність провідних менеджерів. Які при цьому не забули себе преміювати. За останні 2 роки нарахували собі додатково 66 мільйонів гривень.

Юлія Гришина, народний депутат, "Слуга народу":

Ще одна причина негараздів в Укрзалізниці - це значний вплив олігархічних груп, які регулярно не доплачують Укрзалізниці, в тому числі і за тарифи по вантажним перевезенням. Це позбавило Укрзалізницю за останні 5 років 100 млрд грн. Потрібно притягати цих людей до відповідальності.

Хто саме з керівництва держкомпанії винен у занепаді Укрзалізниці - прізвищ голова комісії не назвала. Але закликала уряд звільнити членів правління. Депутати в залі активно обговорювали і підтримували цю тезу. Аж поки "слуга" Микола Тищенко не почав відтягувати від трибуни свого колегу Гео Лероса. Який саме критикував президента.

Гео Лерос, народний депутат, позафракційний:

Ви можете скільки завгодно призначати своїх друзів, знайомих на керівні державні посади. Але ви перетворюєте країну на мафію, на філіал мафії. Добре, що тут є такі люди, як пан Тищенко...

Біля трибуни скупчилися нардепи. Кілька хвилин - криків, переговорів - і Лерос завершив виступ. А в монобільшості вирішили покарати колег за бійку. Обох.

Давид Арахамія, народний депутат, "Слуга народу":

Ми будемо звертатись як фракція "Слуга народу" до керівництва верховної ради з прохання відсторонити тимчасово обох від відвідування парламентських засідань.

Коли емоції вляглися - взялися до роботи. Бо на ухвалення чекають 3 банківські закони, необхідні для продовження співпраці з МВФ. Один із них про незалежність Нацбанку.

Кіра Рудик, народний депутат, "Голос":

Національний банк може бути більш незалежним і проводити політику, яка є довготривалою та стабільною. Також там є умови достатньо жорсткіші щодо наглядової ради нацбанку, що знову дозволить йому бути буфером від якихось різких рішень, які може приймати влада.

Та в іншому крилі опозиції деякі положення закону розкритикували. Як-от те, що до складу наглядової ради НБУ зможуть потрапити іноземці.

Альона Шкрум, народний депутат, "Батьківщина":

Є декілька положень, які відверто нас обурюють і шокують - виключається вимога постійного проживання в Україні для кандидата в члени ради нацбанку. Для кого ви це робите, друзі? Хто у нас не проживає в Україні і дуже хоче стати членом ради НБУ? Виключається вимога відсутності судимості для голови НБУ - для кого ви це робите?

Та усі три закони проголосували в першому читанні. До другого - ще доопрацюють. Загалом нардепи сьогодні повністю ухвалили лише один документ. Закон про 1 гривню. Йдеться про грошові перекази, які підпадають під фінмоніторинг. Усе, що менше 5-ти тисяч гривень - без перевірки. Та в монобільшості так поспішали ухвалити той закон, що зробили помилку.

Ігор Фріс, народний депутат, "Слуга народу":

Людям - а це по даним експертів близько 13 млн переказів за рік в нашій державі - щоб перерахувати 5 тисяч гривень, повинні перерахувати 4999 грн однією платіжкою й 1 грн другою платіжкою.

Ніна Южаніна, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Кожне слово має значення. Здавалось би. А це призвело до того, що люди, які абсолютно точно знали, що 5 тисяч грн не підпадає під фінмоніторинг, приходили і робили перекази, їх зупиняли надавати весь пакет документів для того, щоби можна було дослідити походження цих грошей.

Про гроші українців, точніше про пенсії - теж сьогодні подбали. У першому читанні проголосували за проведення щорічної індексації в березні.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Он дает возможность людям, которіе в силу объективных причин за полтора года до пенсии лишились работы из-за закрытия организации, или матерям, которые воспитывают и ухаживают за детьми с тяжелыми болезнями, за полтора года до пенсии - оформить и получать пенсию. Это, пожалуй, единственный сегодня социальный закон, который заслуживает внимания и который мы поддержим обязательно.

А завтра - на годині запитань до уряду - планують заслухати голову МЗС. Багато питань є і до міністра охорони здоров’я - і про підготовку до ймовірного локдауну, і про темпи вакцинації.