Аварія на Київщині: автобус з хасидами зіткнувся із автівкою [ Редактировать ]
Автобус із тринадцятьма хасидами потрапив у ДТП на Київщині.
В результаті аварії один іноземець загинув, більше ніхто не постраждав. Стало відомо, що водія, який віз хасидів "засліпило" зустрічним світлом фар.
Автобус зіткнувся лоб в лоб з іншою автівкою, після цього його викинуло на інший бік дороги просто в поле.
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