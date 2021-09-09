Автобус із тринадцятьма хасидами потрапив у ДТП на Київщині.

В результаті аварії один іноземець загинув, більше ніхто не постраждав. Стало відомо, що водія, який віз хасидів "засліпило" зустрічним світлом фар.

Автобус зіткнувся лоб в лоб з іншою автівкою, після цього його викинуло на інший бік дороги просто в поле.