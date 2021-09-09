Наступна історія - про боротьбу за життя. Термінова допомога потрібна дворічному Нікіті Крижному. У хлопчика рідкісна генетична хвороба - спінально-м'язова атрофія. Зібрати необхідну суму на лікування - понад два мільйони доларів - допомогає вся країна. І звернулися навіть до першої леді - Олени Зеленської.

Самостійно стояти дворічний Нікіта не може. Допомагає хлопчику ось такий вертикалізатор. Тільки так Нікіті подобається малювати та гратися.

Олена Кольцова, мати Нікіти Крижного:

Также ему нравится в стоячем положении кушать, потому что сидеть ему уже надоело. Столики..на диванах облаживаю подушками, чтобы он нигде не упал, не ударился.

Порушення в розвитку сина Олена помітила, коли хлопчику було три місяці. Тремор та в'ялість кінцівок намагалися вилікувати за допомогою фізіотерапії. Йшов час, але дитині ставало гірше. І лише нещодавно родина дізналася про діагноз Нікіти - СМА.

Олена Кольцова, мати Нікіти Крижного:

Это было очень страшно, когда прочли что это за заболевание... И еще когда нам врач сказала, что ребенок безнадежен, рожайте себе другого, была истерика: не знали что делать и к кому обращаться.

Спінально-м'язова атрофія - рідкісна генетична хвороба, яка майже від народження забирає можливість рухатися, ковтати та навіть дихати. Ще п'ять років тому недуга вважалася невиліковною. Але сьогодні шанс на одужання - є.

Володимир Мартинюк, директор Українського медцентру реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи:

Це захворювання відноситься до генетичних захворювань. В основі - це поломка відповідних генів буквально за останні роки в світі з'явилося такий напряком лікування, яке називається фармако-генетикою, з'явилися препарати, які впливають на гени, генетичний код в дитини, або в інших хворих.

Врятувати життя Нікіті може один укол. Але коштує він захмарних грошей! Тож, збирати на лікування в Америці родина почала одразу після підтвердження діагнозу. Необхідна сума - два мільйони триста тисяч доларів. І за домовленостями із клінікою гроші мають зібрати якомога швидше.

Антон Крижний, батько Нікіти Крижного:

Необходимо собрать еще более 13 миллионов гривен. Клиника сказала, что они нас ждут, они акцентировали внимание на то, что необходимо лечение сделать как можно быстрее, поэтому нам в ближайшие недели необходимо закрыть сбор, иначе клиника откажет взять Никиту на лечение и все наши усилия и сбор на лечение будут бесполезными.

Родина не полишає надії зібрати необхідну суму й вилікувати Нікіту. І просить допомогти вас. Перерахувати кошти можна на картку, номер якої бачите на екрані.