Байден зобов’язав щепити усіх держслужбовців [ Редактировать ]
На тлі ширення Ковіду в Сполучених Штатах президент Джо Байден зобов'язав щепити усіх держслужбовців. Також доручив підприємствам зі штатом понад сто працівників вимагати у них довідку про імунізацію. Байден підкреслив: його адміністрація доклала значних зусиль, щоб зробити вакцину доступною для всіх. І розкритикував американців, які з різних причин відмовляються від неї.
Джо Байден, президент США:
Це - пандемія невакцинованих. І її спричинило те, що всупереч успішній програмі щеплення в Америці, попри те, що препарати протягом 5-ти місяців були широкодоступними й безплатними, у нас досі майже 80 мільйонів громадян, котрі так і не зробили укол. А ще гірше - це чиновники, які активно підривають нашу боротьбу з Ковідом. Замість того, щоб мотивувати людей вакцинуватися і носити маски, вони замовляють мобільні морги для нещеплених, які помирають внаслідок ускладнень. Це неприйнятно.
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