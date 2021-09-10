На тлі ширення Ковіду в Сполучених Штатах президент Джо Байден зобов'язав щепити усіх держслужбовців. Також доручив підприємствам зі штатом понад сто працівників вимагати у них довідку про імунізацію. Байден підкреслив: його адміністрація доклала значних зусиль, щоб зробити вакцину доступною для всіх. І розкритикував американців, які з різних причин відмовляються від неї.

Джо Байден, президент США: