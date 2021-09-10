"Северный поток-2" не удалось остановить" - МИД Польши [ Редактировать ]
Российский проект "Северный поток-2" не удалось остановить, несмотря на противодействие со стороны некоторых европейских стран. Но позиция официальной Варшавы по газопроводу не изменилась. Об этом сообщает на пресс-конференции министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.
По его словам, мнение Польши насчет "Северного потока-2" не изменилось.
"Но несмотря на усиленные дискуссии по этому вопросу, не удалось остановить этот проект. Строительство будет завершено", - заявил Рау.
Он также призвал Евросоюз сосредоточиться на предотвращении рисков для безопасности и раскола в Европе в связи с запуском газопровода.
Ранее Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Российский газопровод "Северный поток-2" начнет работать уже через несколько дней
Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему польскому коллеге Анджею Дуде совместно противодействовать завершению строительства "Северного потока-2"
Газопровод могут достроить 12 сентября
Российская сторона настаивает на том, что они должны обсудить выполнение Минских соглашений
С 9 сентября 2021 года Польша открыла свои границы для украинских туристов