Российский проект "Северный поток-2" не удалось остановить, несмотря на противодействие со стороны некоторых европейских стран. Но позиция официальной Варшавы по газопроводу не изменилась. Об этом сообщает на пресс-конференции министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

По его словам, мнение Польши насчет "Северного потока-2" не изменилось.

"Но несмотря на усиленные дискуссии по этому вопросу, не удалось остановить этот проект. Строительство будет завершено", - заявил Рау.

Он также призвал Евросоюз сосредоточиться на предотвращении рисков для безопасности и раскола в Европе в связи с запуском газопровода.

Ранее Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью.

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