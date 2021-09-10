Сотрудники Государственной миграционной службы поводили мониторинг нарушителей законодательства с 1 августа до 7 сентября 2021 года в Умани на территории, где находятся хасиды-паломники и выяснили, что среди них находились 22 нарушителя. об этом сообщает пресс-служба ГМС.

Части паломников было принято решение запретить въезд в страну в течение 3 и 5 лет. В общей сложности правоохранители составили 16 админпостановлений за нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине. Также один протокол по факту нарушения порядка трудоустройства, принятия на обучение, предоставления жилья, регистрации иностранцев и лиц без гражданства и оформления для них документов

Отмечается, что 11 хасидов выдворили из Украины в страну происхождения или третью страну, а также 2 хасидам было запрещено въезжать в Украину сроком от 3 до 5 лет.

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Кроме того, Украина обновила правила въезда для иностранных паломников. Теперь паломники и лица без гражданства, которые пересекают госграницу, должны иметь полис страхования, который покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией.

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