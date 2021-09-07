Хасиды в Умани устроили пожар на балконе многоэтажки (фото) [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
В Умани паломники-хасиды решили устроить барбекю прямо на балконе многоэтажного дома. Об этом сообщает ГСЧС.
Во вторник, 7 сентября, в ходе патрулирования пеший дозор спасателей заметил дым с балкона дома по улице Софьи Перовской, 6. Поднявшись на шестой этаж, спасатели с помощью огнетушителя потушили обустроенную хасидами зону барбекю.
Сотрудники ГСЧС провели с паломниками разъяснительную беседу о недопустимости разведения костров на балконе.
Напомним, что брацлавские хасиды ежегодно совершают паломничество на могилу рабби Нахмана, который возродил хасидское движение и умер в 1810 году в Умани Черкасской области.
Хасиды начали отмечать 5782-й иудейский Новый год (Рош ха-Шана) 6 сентября 2021 года. В Умань прибыли более 29 тысяч хасидов.
Улицы города во время иудейского Нового года в круглосуточном режиме патрулируют около тысячи правоохранителей. За порядком в городе смотрит специальный батальон еврейской полиции.
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