В Умани паломники-хасиды решили устроить барбекю прямо на балконе многоэтажного дома. Об этом сообщает ГСЧС.

Во вторник, 7 сентября, в ходе патрулирования пеший дозор спасателей заметил дым с балкона дома по улице Софьи Перовской, 6. Поднявшись на шестой этаж, спасатели с помощью огнетушителя потушили обустроенную хасидами зону барбекю.

Сотрудники ГСЧС провели с паломниками разъяснительную беседу о недопустимости разведения костров на балконе.

Напомним, что брацлавские хасиды ежегодно совершают паломничество на могилу рабби Нахмана, который возродил хасидское движение и умер в 1810 году в Умани Черкасской области.

Хасиды начали отмечать 5782-й иудейский Новый год (Рош ха-Шана) 6 сентября 2021 года. В Умань прибыли более 29 тысяч хасидов.

Улицы города во время иудейского Нового года в круглосуточном режиме патрулируют около тысячи правоохранителей. За порядком в городе смотрит специальный батальон еврейской полиции.