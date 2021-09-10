Українці одні з перших відлетіли з Кабулу комерційним рейсом [ Редактировать ]
Ще двоє українців покинули Афганістан. Жінка з дитиною стали пасажирами першого комерційного авіарейсу, який вилетів з Кабула напередодні.
Після захоплення влади "Талібаном" аеропорт два тижні виконував лише евакуаційні рейси військовими літаками. А потім летовище зупинило роботу внаслідок численних технічних несправностей. За словами речника МЗС України Олега Ніколенка, чартер доправив наших громадян до Катару. Вони чекають результатів ковід-тестування. А також візиту консула. Опісля зможуть повернутися на батьківщину.
Напередодні очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив: ще 159 громадян України попросили про евакуацію з Афганістану. Щоб їх вивезти, дипломати співпрацюють з посольствами в Таджикистані, Пакистані та Ірані.
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