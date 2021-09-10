Комунальні тарифи не зростатимуть цього року - Денис Шмигаль [ Редактировать ]
Верховна Рада закликала світову спільноту засудити нову хвилю репресій в окупованому Криму. Відповідне звернення підтримали 293 народних депутати.
У заяві йдеться про незаконні обшуки, викрадення і арешти кримських татар. парламентарі звернулися до партнерів із закликом запровадити санкції проти всіх причетних до цих злочинів і приєднатися до декларації "Кримської платформи".
Комунальні тарифи цього року не зростатимуть. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до Уряду. За його словами, кабмін уже передбачив компенсації для місцевих бюджетів, щоб ціни на тепло не підвищувалися.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Нафтогаз запропонував споживачам річний продукт за постановою кабміну, який на сьогодні складає 7,96, в більшості постачальних компаній тариф складає менше восьми гривень. Стосовно ціни на гарячу воду і тепло, я вже казав, ми також не бачимо підстав у місцевого самоврядування піднімати данні тарифи.
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