Луганская областная прокуратура повторно вручила подозрение председателю правления "Северодонецкого "Азота" Леониду Бугаеву по обвинению, уже признанному Северодонецким городским судом необоснованным.

Об этом "Українським новинам" сообщила адвокат Бугайова Анна Чишинская, комментируя информационное сообщение Луганской областной прокуратуры.

"7 сентября 2021 года моему клиенту было повторно вручено подозрение по тому же эпизоду, в котором суд уже установил отсутствие состава преступления и по которому решение набрало законной силы", – заявила адвокат Леонида Бугаева Анна Чишинская, отметив, что такие действия идут в разрез с действующим законодательством.

Речь идет об обвинениях против Леонида Бугаева, выдвинутых в мае 2021 года. Обвинения касались якобы умышленного уклонения от уплаты налогов в 2017 году.

По словам Анны Чишинской, 2 августа, 2021 года Северодонецкий городской суд полностью отказал прокурору в применении меры пресечения по этому обвинению, указав, что в действиях руководителя Северодонецкого Азота нет состава уголовного преступления. Решение суда не было обжаловано Луганской областной прокуратурой и вступило в законную силу. Более того, 26 августа 2021 года суд по заявлению адвокатов Бугаева отменил сообщение прокуратуры о подозрении, вновь указав на "отсутствие разумных и минимально необходимых оснований для предъявления сообщения о подозрении".

По словам Чишинской, в новом обвинении лишь добавлен один абсурдный пункт. По мнению прокуратуры, уплатив налоговой инспекции штрафы в размере 5 млн гривен, директор нанес убытки предприятию. При этом по данным претензиям не были допрошены ни акционеры, ни обвиняемый, ни кто-либо из участников производства, а само дело по штрафу расследовалось всего 4 дня. "Просто вдумайтесь. По такой логике подозрение в Украине нужно вручать любому предпринимателю, когда-либо платившему штрафы налоговой. Очевидно, что такие действия прокуроров находятся за рамками правовой процедуры", – отмечает Анна Чишинская.

"Мы не впервые сталкиваемся с безосновательными обвинениями Луганской прокуратуры против Леонида Бугаева. Образно говоря, в этой прокуратуре у нас своя "инвестиционная няня", которая нон-стоп генерирует подозрения и дела", - добавила Анна Чишинская.

"ЧАО "Северодонецкий "Азот" и его руководитель ведут открытый и прозрачный бизнес строго в рамках закона. Мы уверенны, что Бугаев не нарушал закон и будем продолжать отстаивать его права в судах", – комментирует Олег Арестархов, руководитель по корпоративным коммуникациям Group DF.

По его словам, новый виток обвинений прокуратуры по тем же подозрениям, которые уже были рассмотрены в судах, прямо нарушает нормы действующего законодательства и является спланированным давлением на бизнес.

"Их цель – вовсе не увеличение налоговых поступлений в бюджет, а бесконечное штампование повесток и уголовных дел для препятствования работе градообразующего предприятия". Он отметил, что это правовой беспредел и бизнес будет ему противостоять в судебном порядке.